Soru su Todde: "È una donna usata da una classe politica di uomini per fingere novità e cambiamento inesistenti"

La controargomentazione di Soru è stata tempestiva e incisiva: "Le destre non si battono chiedendo agli elettori di inghiottire imposizioni esterne, intrighi e spartizioni spudorate - si sconfiggono con idee e progetti alternativi. E Todde e i suoi non ne hanno." Queste parole rivelano una critica non solo alla strategia elettorale di Todde, ma anche alla sostanza politica da lei proposta. Nell'ulteriore sviluppo del suo contrattacco, Soru ha etichettato il ruolo di Todde come quello di una figura rappresentativa di una classe politica antiquata, descrivendola come "la prestanome delle vecchie facce che hanno governato e sgovernato la Sardegna negli ultimi 15 anni", accusandola di perpetuare pratiche politiche obsolete e clientelari. Soru continua la sua denuncia del comportamento politico di Todde, affermando che "È una donna usata da una classe politica di uomini per fingere novità e cambiamento inesistenti".





Con queste parole, chiarisce la sua posizione sulla candidata, suggerendo che la sua immagine di novità è una mera facciata. Il culmine della dichiarazione di Soru arriva quando la definisce come "la viceré inviata da Roma a mantenere mansueta e asservita la Sardegna", attribuendole un ruolo di subordinazione alle direttive centrali piuttosto che agli interessi sardi. Con queste dichiarazioni, Soru posiziona se stesso e il suo progetto politico come l'unica alternativa credibile contro le figure attuali al potere, sfidando non solo la sua avversaria diretta ma anche le forze politiche dominanti a livello nazionale.

In risposta alle recenti affermazioni di Alessandra Todde sulla tattica del "voto utile" alle imminenti elezioni regionali in Sardegna, Renato Soru ha espresso forte dissenso, sottolineando la mancanza di sostanza nelle politiche della sua avversaria. Soru, impegnato nella corsa elettorale nell'ambito del centrosinistra per il prossimo 25 febbraio, ha replicato alle dichiarazioni di Todde fatte durante un'intervento radiofonico questa mattina, dove ha affermato che "i voti per Renato Soru sono voti per Paolo Truzzu". Secondo Todde, le dinamiche della legge elettorale sarda sono implacabili, citando il precedente del 2014 quando ogni voto per Michela Murgia veniva interpretato come un voto sottratto al centrosinistra, un principio che, a suo dire, rimane valido anche per il 2024.