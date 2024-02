Politica Cappellacci: "Soru gioca ancora a ‘chi è più sardo’? Non inganna più nessuno

Soru gioca ancora a ‘chi è più sardo’? Non inganna più nessuno. La sua storia è nota: con lui alla guida della Regione abbiamo visto gli assessori piemontesi, lo sbarco delle navi cariche di rifiuti campani per un’emergenza causata dai suoi compagni di partito continentali di allora e gli inchini a Roma con accordi che hanno accollato alla Sardegna le spese della sanità subito per nuove risorse ‘a babbu mortu’. Tra pochi giorni potrà riappendere al chiodo la giacca di velluto, i panni del compagno di sinistra e tutto il suo repertorio elettorale per tornare al suo ruolo di ‘capitalista’, come lo definirebbero gli elettori di cui tenta di carpire il consenso”.