La tappa finale del Tour Elettorale di Giuseppe Conte a Cagliari: Un impegno per il futuro della Sardegna

Un incontro, quello accaduto nel capoluogo sardo, che ha visto- inoltre- la partecipazione di alcuni esponenti politici di grande rilievo come il senatore Ettore Licheri e l’ex sindaca di Assemini (ora senatrice) Sabrina Licheri, e dove il leader del M5s (insieme alle altre personalità politiche), oltre a porre -in grande evidenza-tutte le criticità presenti nel territorio isolano in ambito scolastico, logistico e sanitario, ha sottolineato la concretezza, l’onesta, la serietà e la competenza della prima aspirante donna che concorre a questa importantissima carica. Difficoltà, quelle appena citate, che si esplicano, a tutt’oggi, nella cancellazione di presidi scolastici e sanitari (per i paesi con il minor numero di abitanti), ma che in futuro riguarderanno la soppressione di caserme ed uffici postali. Tutti tagli- presenti e futuri- dovuti a ragioni bilancio, il quale verrà fatto “quadrare” anche grazie alla cessione a privati di partecipazioni in Ferrovie e Poste. Una politica- quindi- che, secondo Conte, creerà nel presente, ma soprattutto in tempi futuri notevoli squilibri tra gli italiani in generale e tra i sardi in modo particolare. Vediamo cosa accadrà a riguardo.





In chiusura, augurando alla candidata e al suo intero staff le migliori fortune dal punto di vista privato e professionale, facciamo un caloroso invito alla popolazione sarda ad andare a votare, ricordando che fare ciò rappresenta non solo sia un primario diritto, ma soprattutto un dovere, conquistato- con dure lotte- dalle generazioni precedenti alla nostra.

Dopo gli appuntamenti avvenuti a Sassari e Nuoro nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2024, si è chiuso- poche ore fa-, negli splendidi spazi della Fiera della Città Metropolitana di Cagliari, il tour elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte in Sardegna. Al cospetto di una sala gremita in ogni ordine di posti, composta da un pubblico costituito da militanti e simpatizzanti, il massimo esponente del Movimento 5 stelle ha supportato (con gran vigore) la candidatura della dott.ssa Alessandra Todde come governatrice - per quanto riguarda il Campo Largo a guida Pd- M5s- della Regione Sardegna, nelle elezioni che avranno luogo domenica prossima (25 febbraio).