Puntare ad avere rappresentanti in Consiglio Regionale per i problemi del nord-ovest sardo. Emiliano Piras è in prima linea.





Candidato alle elezioni regionali nella lista Alleanza Sardegna-PLI, va a braccetto con Maria Grazia Salaris. Attualmente assessore all’Urbanistica, viabilità e traffico al Comune di Alghero, Emiliano Piras ha la politica nel sangue.





“La classe dirigente non è mai riuscita trasversalmente, in maniera coesa, per risolvere determinate situazioni.-dice-Il territorio del “nord-ovest” sardo è stato mortificato dal fatto che tutto è incentrato a Cagliari.





Crediamo che avere dei rappresentanti in Consiglio Regionale dopo le regolari elezioni sia fondamentale per portare avanti le idee della nostra parte di Sardegna”. Idee chiare, portare avanti senza mezze misure in un programma allestito nei minimi particolari. “La nostra esperienza pregressa è importante perchè conosciamo la macchina amministrativa regionale e vanno sbloccati certi stalli come il piano-casa.





Abbiamo un territorio che ancora non è stato mortificato dalla cementificazione selvaggia, ma le nostre coste sono ancora pulite. In questo contesto va sviluppato il turismo, fonte di lavoro e che deve fare un salto di categoria perchè ve ne sono le possibilità. Ci sono due infrastrutture come i porti di Alghero e Portotorres che possono tranquillamente sostenere un flusso turistico di livello”.





Nessuna promessa non mantenuta e neppure facili ritorni. La Sardegna conta 1.600.000 abitanti e va salvaguardato e valorizzato un patrimonio inestimabile. Riuscire nell’intento, anche parzialmente, sarebbe un bel passo in avanti.

Il dono della semplicità coniugato a quelle che sono esigenze reali della collettività. Emiliano Piras ha in mano il polso della situazione.