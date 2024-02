Chessa sfida il sistema: 'Siamo l'unica novità contro le scelte disastrose

Ma non si ferma qui: la legalità e l'onestà nella gestione del governo sono al secondo posto della sua agenda, evidenziando come l'economia e la società soffrano di una cronica mancanza di regole e merito. Chessa si lamenta di una certa marginalizzazione subita durante la campagna elettorale, con una minore visibilità rispetto agli altri candidati e difficoltà logistiche dovute al suo impegno professionale come insegnante. Nonostante questi ostacoli, non si tira indietro nel porre l'accento su tematiche cruciali come la sanità, fortemente influenzata da scelte nazionali poco adatte alla realtà sarda. In un contesto dove la politica sembra spesso distante dalle esigenze dei cittadini, la candidatura di Lucia Chessa si pone come un segnale di cambiamento, un invito a riconsiderare le priorità per il futuro della Sardegna.

Nel fervore della campagna elettorale per le regionali in Sardegna, Lucia Chessa emerge come la candidata che rompe gli schemi, portando alla luce le criticità di una legge elettorale che, a suo dire, "cancella le minoranze, accartoccia il voto dei sardi e tira fuori un Consiglio regionale che non c'entra nulla con quello che i sardi hanno scelto". Capofila della lista Sardigna R-esiste, Chessa non nasconde il suo ruolo di outsider nella corsa alla presidenza della Regione, programmata per il 25 febbraio. Durante l'ultima tribuna elettorale della Tgr Sardegna, ha puntato il dito contro le scelte bipartisan del 2013 che hanno segnato la nascita di due coalizioni dominanti in Aula, frutto di un accordo tra centrosinistra e centrodestra. "Laddove si vogliono le minoranze morte", Chessa rivela, "invece le minoranze esistono anche se spesso attraverso gli artifizi di questa legge sono le finte maggioranze a governare la Sardegna". La candidatura di Chessa si propone come alternativa a un sistema che percepisce come fallimentare, con l'intento di rinnovare il panorama politico sardo. Tra i punti salienti del suo programma, spicca la volontà di riformare la legge elettorale in favore di un metodo proporzionale e la critica al sistema presidenziale per l'elezione del governatore.