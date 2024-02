Regione, Agus (Progressisti): “Legislatura fallimentare: impugnata una legge su sei”

Sarebbe stato sufficiente leggere o ascoltare per evitare la terza (!) impugnazione di fila sul tema degli enti locali. Il secondo caso riguarda gli interventi urbanistici e norme sugli appalti: l’incostituzionalità era nota, chi le ha proposte sapeva già che fine avrebbero fatto. Il terzo investe l’ambito delle borse di specializzazione per l’area sanitaria non medica. Parliamo di tanti laureati (biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari) che frequentano scuole di specializzazione e che, a seguito di una legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, avrebbero dovuto beneficiare di una borsa di specializzazione.





Purtroppo l’impugnazione della norma potrebbe complicare le cose. La cosa assurda è che in questo caso il Governo oltre a segnalare l’incostituzionalità della norma sembra sanzionare anche la totale inaffidabilità degli interlocutori regionali: nel dispositivo che sancisce l’impugnativa si legge infatti che “Su richiesta del Ministero dell’università e ricerca, la Regione aveva trasmesso apposito impegno a eliminare ogni riferimento alla normativa nazionale” nel quadro della suddetta legge. Questo impegno sarebbe stato invece disatteso. “Tuttavia” - è quello che si legge nell’impugnativa – “la legge regionale n. 17/2023 apporta modifiche diverse da quelle indicate nella nota di impegno della Regione”. Insomma: nemmeno con i governi amici riescono a essere rispettosi della parola data. E a farne le spese, speriamo per l’ultima volta, sono i sardi.”

“Con l’ultima variazione di bilancio sono 20 le leggi impugnate dal Governo in questa legislatura regionale. Ne sono state rimandate al giudizio della consulta il 16% di quelle, poche, approvate in totale dal Consiglio. Un record negativo assoluto. Tutto questo nonostante l’attività del Consiglio sia stata scarna come mai prima d’ora. Lo diciamo da tempo: non è accettabile che l’autorevolezza di un’istituzione statutaria sia stata fatta a pezzi dalla pochezza di una maggioranza la cui incapacità a legiferare è ormai conclamata e ammessa persino da un Governo amico. Ad essere preoccupante, infatti, sono anche i contenuti dell’impugnativa che vertono principalmente su tre argomenti. In un caso, sullo status dei consiglieri metropolitani, il governo ha ribadito nè più né meno quanto paventato dall’opposizione durante la discussione della legge: la Regione non può derogare a una normativa statale in quella materia.