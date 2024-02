Ad Alghero il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Rotelli, insieme ai candidati algheresi di Fratelli d’Italia Mario Conoci e Monica Pulina e a Marco Di Gangi, Sabato 17 alle 11:30 incontreranno nella sede di Fratelli d’Italia in via Giovanni XXIII 33 gli iscritti; a seguire alle 12:30 insieme ai referenti dell’Anas si recheranno allo svincolo della 4 corsie Sassari -Alghero. Nel pomeriggio alle 17:00 incontreranno una delegazione di pescatori per discutere delle questioni relative alla pesca professionale nell’ AMP e di un possibile intervento normativo di carattere nazionale per la sua disciplina. Alle 18:00 è prevista la partecipazione all’Incontro organizzato dalla Fidapa presso la Biblioteca San Michele a Lo Quarter per la presentazione del libro “ In tempo di pace” in relazione al Giorno del ricordo celebrato lo scorso 10 febbraio.





La domenica mattina è prevista una visita al Parco di Porto Conte e al promontorio di Punta Giglio, mentre nel pomeriggio si raggiungerà il Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai dove è prevista la visita del sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Patrizio Giacomo La Pietra con assessore regionale della difesa dell’ambiente Marco Porcu e il Direttore Generale di Forestas Antonio Casula. Un fine settimana intenso, all’insegna dell’ascolto e del confronto con diverse realtà per poter garantire tutto il necessario supporto delle Istituzioni centrali alle iniziative locali e regionali in ambito ambientale, del territorio e dei lavori pubblici.

Mauro Rotelli, Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati per due giorni ad Alghero a sostegno della candidatura di Paolo Truzzu a Presidente della Giunta Regionale e dei candidati locali a consiglieri regionali. Su invito della coordinatrice provinciale Barbara Polo e del coordinatore cittadino Marco Di Gangi viene ad Alghero, città che ha dato i natali alla madre e dove è di casa, l’On. Mauro Rotelli per alcuni incontri che si svolgeranno in questo fine settimana.