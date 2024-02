Idee e temi di Francesco Marinaro, lista Riformatori nella circoscrizione di Sassari

Pensare in grande per una Sardegna migliore





“Comunque è difficile sintetizzare in poche battute quelle che sono le problematiche che noi vorremmo azzerare.-ha detto Marinaro-Anzitutto la Sardegna ha bisogno di una sanità all’altezza per soddisfare al meglio le esigenze del cittadino.





Poi l’annosa questione dei trasporti che va risolta una volta per tutte. E questo punto è legato a doppio filo con il sistema turismo, che va potenziato, allargandolo a quello sportivo, enogastronomico e culturale. Sarebbe un bel traguardo anche in prospettiva di offrire posti di lavoro”. E questi sono già punti di importanza rilevante che toccano un numero imprecisato di famiglie.





Ma non basta. Continua Francesco Marinaro: “Non bisogna accantonare quelli che sono i problemi legati al cambiamento climatico che potrebbero fiaccare vari settori della nostra economia. Quindi le nostre università che vanno migliorare in modo che tanti giovani evitino di andare fuori dall’isola per studiare. E poi i trasporti interni sui quali è necessario mettere mano quanto prima. Senza trascurare il settore nautico, che deve essere migliorato”.





Tanto, veramente tanto lavoro in cantiere per i Riformatori. Ed ancora: “Non posso dimenticare il problema dello spopolamento nella nostra regione.-conclude Marinaro-Tanti emigrano per un posto di lavoro e stiamo diventando un popolo di anziani. Quello che fa specie è il fatto che ci sono delle risorse non versate agli agricoltori.





Non dimentichiamo che l’agro-alimentare è un settore fondamentale. Continuò ad essere ottimista e, nonostante tutto, vedo un futuro roseo per la Sardegna”.

Tante idee, molteplici i temi toccati da Francesco Marinaro. Lista Riformatori della circoscrizione di Sassari anche se lui è di Alghero. In Sardegna le criticità sono ancora tante ed i problemi vanno affrontati senza ulteriori rinvii.