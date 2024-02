Rivoluzione Sanitaria Necessaria: Verso un Nuovo Piano di Assistenza Socio-Sanitaria

Incontro vernerdì 16 febbraio alle 17.30 a Cagliari in via Marche 9





Un piano incardinato sui seguenti pilastri: investire sulla formazione e l’aggiornamento del personale sanitario in servizio, garantendo solide prospettive di carriera; abolire il numero chiuso nei corsi di area medica e prevedere un adeguato numero di borse di specializzazione, per garantire sul lungo termine le esigenze del sistema sanitario; nuove assunzioni, con appositi meccanismi concorsuali a favore delle aree con maggiori carenze di personale; adeguamento delle retribuzioni alla media europea; stabilizzazione del lavoro, eliminando assunzioni precarie, “a gettone”, tramite cooperative; ridurre le liste di attesa, anche tramite convenzioni degli specialisti gestite direttamente dalle ASL; rafforzare la sanità territoriale con la definizione di standard di assistenza, prevenzione e cura delle patologie croniche in un’ottica One Health, arricchendo di professionalità le Case e gli Ospedali di Comunità.

In questi ultimi anni l’emergenza si è fatta normalità: è ormai fuori misura la compromissione del diritto alla cura a tutti i livelli, dall’assistenza primaria – che oggi riguarda drammaticamente anche la salute mentale – all’emergenza-urgenza. Bisogna intervenire in profondità, perché la sanità risponda alle necessità della cittadinanza e non alle priorità clientelari dei partiti, né a criteri meramente ragionieristici ed econometrici. Con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, dal personale sanitario ai sindacati, dai comitati di cittadini alle parti politiche, va costruito un Piano Sanitario Regionale triennale con una nuova concezione dell’assistenza socio-sanitaria.