Sassari: Vicesindaco Meazza costretto alle dimissioni per un evento elettorale - Polemiche sulla coerenza politica

Questa discrepanza tra il trattamento riservato a lui e quello accordato al sindaco stesso solleva interrogativi sulla reale equità delle regole all'interno della giunta. Nonostante il distacco sia avvenuto in termini civili, Meazza non nasconde il suo disappunto per una situazione che considera ingiusta e sproporzionata. La sua uscita di scena, tuttavia, non si tinge di rancore ma di un'amara riflessione sulla necessità di un dialogo più aperto e inclusivo, anche di fronte al dissenso. L'ex vicesindaco, inoltre, non manca di sottolineare il suo impegno e i risultati ottenuti durante il suo mandato, lasciando intendere che la sua passione per il servizio pubblico rimane intatta, nonostante le attuali vicissitudini. In vista delle prossime elezioni comunali, il futuro politico di Meazza rimane avvolto nel mistero, mentre il suo posto viene preso da Antonello Sassu, figura già nota all'interno della giunta e potenziale candidato alla successione di Campus. Questo cambio di guardia segna un ulteriore capitolo nella storia politica di Sassari, una storia che continua a essere scritta tra le pieghe di fedeltà, ambizione e controversie. Resta da vedere come questo episodio influenzerà la percezione dell'opinione pubblica e il futuro politico della città, in un momento in cui la fiducia nei confronti delle istituzioni sembra essere sempre più messa alla prova.

In uno scenario politico dove l'etica della coerenza e della lealtà sembra navigare in acque sempre più turbolente, Sassari diventa teatro di un nuovo atto che riaccende i riflettori sulla fragilità dei rapporti all'interno delle amministrazioni cittadine. Gianfranco Meazza, fino a ieri vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Sassari, ha presentato le sue dimissioni, un gesto che risuona come un campanello d'allarme sulle dinamiche interne al palazzo comunale. «Il sindaco mi ha chiesto di rimettere le deleghe», afferma Meazza, avvocato di professione e considerato uno dei pilastri fondamentali nell'entourage del sindaco Nanni Campus. Questa richiesta nasce in seguito alla partecipazione di Meazza a un evento elettorale di Francesca Masala, ex assessore della stessa giunta, segnando un punto di non ritorno nel rapporto tra il primo cittadino e il suo fedele vicesindaco. La partecipazione a tale evento è stata vista come una violazione delle linee guida imposte da Campus ai suoi assessori, che prevedevano un divieto di partecipazione attiva alle campagne elettorali. L'ex vicesindaco si difende: «Due pesi e due misure», dichiara, evidenziando una palese incoerenza nel comportamento del sindaco che, a sua volta, è stato visto partecipare attivamente a eventi elettorali di altre figure politiche.