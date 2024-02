La campagna elettorale sarda sotto la lente di Fridays For Future: Un esame ambientale critico

Dal centrosinistra emergono punti di forza sul contrasto al consumo di suolo e alla siccità, nonché l'iniziativa di una Società Energetica Sarda, ma pesa il sostegno alla metanizzazione e l'assenza di un chiaro indirizzo sulla chiusura di impianti problematici come la Saras. Gli attivisti di Fridays For Future sottolineano la grave siccità che sta colpendo l'isola, con riserve idriche drasticamente ridotte, e denunciano la marginalità dell'emergenza climatica nella campagna elettorale. La posizione delle coalizioni sul fossile, in particolare, dimostra una preparazione inadeguata alle sfide della transizione ecologica. Sebbene alcune liste presentino programmi più ambiziosi, l'efficacia delle promesse viene valutata sulla base dell'impegno complessivo delle coalizioni. Fridays For Future invita i candidati a rivedere e aggiornare i loro impegni in modo più ambizioso, sottolineando che il tempo per i compromessi è terminato e che è necessario agire con coraggio di fronte alla crisi climatica.

Nel cuore della campagna elettorale per la Sardegna, il movimento Fridays For Future Sardigna ha messo sotto esame i programmi delle quattro principali coalizioni, valutandoli attraverso undici criteri ambientali. I risultati, destinati a essere diffusi sui social del movimento, rivelano un panorama generalmente deludente, con alcune proposte valide ma numerose lacune. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, risulta il meno convincente, senza un programma ufficiale e nessuna valutazione positiva nei criteri analizzati. Leggermente migliore, ma ancora insufficiente, si posiziona Lucia Chessa di Sardegna R-Esiste, con apprezzamenti limitati alla contrarietà verso il metano e il riconoscimento della necessità di ridurre l'uso di fossili ed emissioni zootecniche. In testa, ma senza particolare entusiasmo, si collocano Alessandra Todde e Renato Soru, con una conformità ai criteri ambientali che non supera il 31%.