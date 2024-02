Giuseppe Conte a passeggio per Sassari: Tra lezioni universitarie e sostegno a Todde

Non è mancato un momento di cordiale incontro con il rettore Gavino Mariotti e il corpo docente, durante il quale Conte ha avuto modo di ricordare con affetto i suoi trascorsi accademici nella città sarda. Questo evento ha sottolineato non solo l'impegno politico di Conte nel sostenere la candidatura di Todde alle regionali ma anche il suo legame con il mondo accademico e con la città di Sassari. Un'aula gremita di studenti ha testimoniato l'interesse verso le tematiche trattate e verso la figura di Conte, ponte tra la sfera politica e quella dell'istruzione superiore.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto ritorno a Sassari, non solo in qualità di politico ma anche di docente, nella città dove ha precedentemente insegnato. In occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio, per sostenere Alessandra Todde, Conte ha accettato l'invito dell'Università di Sassari, tenendo una lezione dal titolo "L'impresa 'sapiens' - La disciplina di impresa tra diritto, economia, etica e politica" nell'aula magna, davanti a un pubblico di studenti attenti e interessati. Al termine dell'incontro, l'ex presidente del Consiglio ha dedicato tempo al dialogo con gli studenti, scambiando impressioni e riflessioni.