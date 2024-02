Conte Critica Soru e Sostiene Todde per la Sardegna

Nel suo intervento, Conte ha anche chiarito che la scelta di Alessandra Todde come candidata del Campo largo, supportato da Pd e M5s, è frutto di un accordo tra "tutte le forze civiche e politiche" che mirano a una svolta politica in Sardegna. Descrivendo Todde come una donna "sarda competente, coraggiosa, con le idee chiare e determinata", l'ex presidente del Consiglio ha evidenziato la sua idoneità a guidare il rinnovamento politico dell'isola. L'intesa con il Partito Democratico è stata ulteriormente sottolineata da Conte, che ha parlato di un lavoro comune verso "obiettivi concreti" per migliorare il benessere dei cittadini sardi e garantire un futuro migliore. Questa collaborazione, secondo Conte, ha creato le condizioni per affrontare seriamente temi e progetti, coinvolgendo non solo il Pd ma anche altre forze politiche. Concludendo, Conte ha benedetto l'alleanza del campo largo per le regionali, auspicando che i cittadini riconoscano la "serietà e la credibilità" del progetto. Un progetto che, secondo l'ex premier, rappresenta un'ampia coalizione di forze progressiste impegnate nel cambiamento politico della Sardegna.

Giuseppe Conte, in visita a Sassari per un tour elettorale, ha espresso perplessità riguardo la decisione di Renato Soru di candidarsi autonomamente per le prossime elezioni regionali in Sardegna, definendola "incomprensibile". L'ex premier ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto negli ultimi cinque anni, un impegno di dialogo e di confronto su temi cruciali per l'isola, ora messo a rischio da scelte individuali. "Chi si è smarcato ne risponderà agli elettori", ha dichiarato Conte, evidenziando le responsabilità che tali decisioni comportano nei confronti dell'elettorato.