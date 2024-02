Alessandra Todde e la sfida per la Sardegna: Tra parità di genere e politica

La questione di genere è al centro della sua campagna elettorale, con la Todde che non solo aspira a diventare la prima donna presidente della Sardegna ma promette anche di impegnarsi per la parità di genere a partire dalle scuole, con un occhio di riguardo verso la promozione delle materie STEM tra le ragazze e l'importanza della conciliazione tra vita e lavoro, proponendo il congedo paritario per madri e padri. Durante la sua apparizione alla tribuna politica della Tgr Sardegna, ha messo in luce come il suo essere donna abbia influito sulla campagna elettorale, sottolineando come le sia stato richiesto di dimostrare più degli altri, una sfida che accetta orgogliosamente, valorizzando la diversità come un punto di forza.





La Todde non si è limitata a parlare solo di questioni di genere; ha affrontato anche temi caldi come i trasporti e la sanità, evidenziando le difficoltà di mobilità interna e l'accesso ai servizi sanitari nei centri più piccoli, promettendo un'assistenza che sia territoriale e inclusiva. Il confronto con l'attuale amministrazione e il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è stato diretto e senza esclusioni di colpi. La Todde ha criticato la gestione dell'Isola lasciata in eredità da Truzzu e il centrodestra, accusandoli di rappresentare la continuità con la Giunta Solinas, e ha proposto la sua candidatura come un'alternativa seria e basata sui valori del centrosinistra, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei sardi con trasparenza e competenza.





L'appello al voto è stato chiaro: combattere l'astensionismo per evitare che la politica delle clientele prenda il sopravvento, una posizione che sottolinea l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica per un cambiamento reale e tangibile. Infine, riguardo al suo avversario interno al centrosinistra, Renato Soru, le parole di Todde sono state misurate ma incisive, attribuendo a chi ha causato la rottura la responsabilità di favorire indirettamente il centrodestra. La campagna elettorale prosegue, e la Sardegna attende di vedere se Alessandra Todde riuscirà a trasformare le sue promesse in realtà, offrendo all'Isola un nuovo corso basato su credibilità, concretezza e, soprattutto, parità.

Nella corsa alla presidenza della Regione Sardegna, Alessandra Todde si profila come un candidato che porta una ventata di novità e una promessa di cambiamento. La candidata del campo largo, sostenuta da una coalizione che vede al suo fianco il Pd e il M5s, oltre a dieci liste, si presenta con un programma che punta alla credibilità e alla concretezza, valori che intende porre alla base della sua eventuale futura amministrazione.