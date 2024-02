Regionali, Cappellacci a Soru: Nessuno ha nostalgia delle sue ricette, neppure lui

Per quanto riguarda l’accordo che siglò con Prodi sulle entrate, era tanto un ‘colpo di genio’ che accollava subito alla Sardegna le spese mostruose per la Sanità e rimandava ‘a babbu mortu’ il versamento da parte dello Stato delle entrate alla Sadegna. Tanto che abbiamo dovuto presentare una miriade di ricorsi per ottenere il maltolto. Abbiamo vinto, abbiamo ottenuto le prime risorse ma poi è diventato presidente un suo assessore, che ha ritirato i ricorsi e ha perfino rinunciato ai benefici di quelli già vinti da noi, con il famoso accordo ‘patacca’ firmato con Renzi. Hanno impoverito la Sardegna facendole mancare risorse preziose e ci vogliono pure dare lezioni di autonomia?”

“Nella giornata di San Valentino si festeggia l’amore. Anche quello, non corrisposto, tra Soru e la Sardegna”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, replica alle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione. “Lo ringrazio per le continue citazioni – prosegue Cappellacci- ma nessuno ha nostalgia delle sue ricette: neppure lui, come dimostra il ricorso presentato contro il Piano Paesaggistico per portare avanti il progetto di Funtanazza.