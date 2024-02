Truzzu e il futuro dell'agricoltura in Sardegna: Ascolto e innovazione per un settore chiave





Durante l'incontro, sono state discusse le proposte di Confagricoltura, concentrandosi su come "costruire l'agricoltura del prossimo futuro, capace di abbracciare l'innovazione e lo sviluppo all'interno di un contesto internazionale dove le crisi regionali, causate dai conflitti stanno generando gravi stravolgimenti". Truzzu ha evidenziato l'importanza di questo dialogo: "Ho voluto incontrare i dirigenti dell'associazione perché la mia campagna elettorale è all'insegna dell'ascolto di amministratori, parti sociali, categorie e portatori di interesse. È importante conoscere le proposte sul futuro di questo comparto da chi tutti i giorni è a contatto con il mondo delle campagne". I temi trattati riflettono alcune delle sfide più pressanti per l'agricoltura sarda: lo spopolamento delle aree interne, il basso ricambio generazionale, la scarsità di manodopera, e la necessità di maggiori investimenti nella formazione dei giovani.





Paolo Mele, presidente di Confagricoltura Sardegna, ha sottolineato l'importanza di affrontare anche la valorizzazione del patrimonio boschivo, la rivoluzione energetica, la crisi climatica e le difficoltà di accesso al credito per le imprese agricole. Questo incontro segna un importante passo avanti nel dialogo tra la politica e il mondo agricolo sardo, con Truzzu che si propone come un candidato attento alle necessità di un settore strategico per l'economia dell'isola, promettendo di ascoltare e valorizzare le campagne sarde nel contesto di una visione di sviluppo che guardi al futuro senza dimenticare le radici e le tradizioni.

Nonostante l'assenza al confronto pubblico a Cagliari con gli altri candidati alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato con il centrodestra, ha dimostrato il suo impegno verso il settore agricolo incontrando oggi i vertici di Confagricoltura Sardegna. Questo incontro sottolinea l'importanza che Truzzu attribuisce all'ascolto e alla collaborazione con le realtà produttive e sociali dell'isola, in particolare con quelle legate all'agricoltura, un settore chiave per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.