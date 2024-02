Cagliari: Chiusura campagna elettorale del centrodestra con Meloni, Salvini e Tajani per Truzzu

Mercoledì 21 febbraio, alle 16:30, il Padiglione E della Fiera di Cagliari sarà il teatro di questo momento cruciale per il destino dell'isola. I riflettori saranno puntati su tre figure di spicco del panorama politico nazionale: Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, attesi per dare il loro sostegno al candidato Truzzu.





Un evento di grande risonanza, che si tiene a pochi giorni dal voto regionale, previsto per domenica 25 febbraio. La competizione elettorale vede quattro candidati in lizza per la poltrona di governatore: oltre a Truzzu, si candidano Lucia Chessa con la lista Sardigna R-esiste, Renato Soru per la Coalizione sarda e Alessandra Todde per il campo largo di centrosinistra con Pd e 5 Stelle.





È un momento cruciale per la Sardegna, chiamata a decidere il proprio futuro politico in un contesto di grande fermento elettorale. La presenza dei tre leader nazionali del centrodestra conferma l'importanza strategica che l'isola riveste agli occhi degli attori principali della politica italiana. La partita è aperta, e la Sardegna si appresta a fare la sua scelta.

Il palcoscenico politico sardo si prepara a ospitare un evento di rara importanza: la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu.