Giovani e anziani le priorità per Monica Pulina - Con occhio al miglioramento della rete ospedaliera

“Lo vedo tutti i giorni e mi sento di dire che la sanità va migliorata. Quella privata sta fagocitando quella pubblica e questa non è la strada migliore da perseguire. In questo momento la sanità è al collasso, tutto il sistema sanitario fa acqua da tutte le parti. Io ho lavorato in diverse strutture e mi accorgo delle manchevolezze. I sardi hanno bisogno di cambiamento.- ha continuato la Pulina - Penso al turismo, al patrimonio ambientale, a tutto ciò che la nostra isola offre. Tutta una serie di peculiarità che servono per farla crescere.





Vorrei evitare che i giovani vadano via dalla Sardegna perché non riescono a trovare sbocchi. Che abbiano accesso al micro credito per poter dar vita ad una attività. Dovrà magari esser rivista la formazione, che dovrà essere indirizzata meglio verso quelli che saranno i posti di lavoro futuri. Poi gli anziani. Nella nostra isola costituiscono il 70% del totale della popolazione. Siamo un popolo di centenari e gli anziani vanno tutelati perché rappresentano la nostra storia. Anche pensando di migliorare quelle che sono le assistenze domiciliari per non togliergli dal luogo dove sono abituati a vivere”.

Portare avanti un discorso di rinnovamento, con una migliore proposta da parte della sanità pubblica. Chi meglio della Dott.ssa Monica Pulina, infermiera professionale con 30 anni di esperienza ospedaliera, può interagire per queste tematiche. Consigliera comunale dal 2014, con interesse anche nelle attività produttive.