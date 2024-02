Verso le regionali sarde: Sondaggi e strategie nel countdown elettorale

Un equilibrio precario che potrebbe essere spostato da variabili inattese nei giorni a venire. Per quanto riguarda i partiti, la battaglia si annuncia altrettanto serrata. Fratelli d'Italia si colloca in testa con il 17.5%, tallonato dal Movimento 5 Stelle al 17% e dal Partito Democratico al 15%. Un podio che, tuttavia, non garantisce certezze, considerando la variabilità dell'umore elettorale.





L'ex presidente Renato Soru e il suo Progetto Sardegna, al momento, sembrano non rientrare nelle preferenze dei Sardi, ma in politica venti giorni sono un'eternità, e ogni previsione potrebbe essere ribaltata da un momento all'altro. In conclusione, le proiezioni delineano un testa a testa tra le coalizioni, con l'incognita dell'effetto che potrebbero avere le alleanze tra i vari partiti. La Sardegna si prepara così a un voto che non è solo una scelta di governo, ma un momento cruciale per il futuro dell'isola. Un'attesa carica di aspettative e incertezze, che tiene i Sardi e i candidati sul filo della tensione.

Mentre la Sardegna si avvicina alla fatidica data del 25 febbraio 2024, i venti politici cominciano a soffiare con vigore preannunciando un voto che potrebbe riservare sorprese. I Sardi sono chiamati alle urne per decidere il destino dell'isola per i prossimi cinque anni, e già i primi exit poll offrono un assaggio di quello che potrebbe essere il quadro politico regionale. Secondo un sondaggio dell'Istituto Pierpaoli, le preferenze dei Sardi per la poltrona di presidente della Regione delineano un panorama politico frammentato. Alessandro Todde emerge con un 20%, seguito da un terzetto composto da Cristian Solinas, Graziano Milia e Paolo Truzzu, tutti attestati al 14%.