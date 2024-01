Elezioni regionali in Sardegna: La Commedia dell'errore di Forza del Popolo

Quattro e non cinque saranno quindi i candidati presidenti in lizza il 25 febbraio, in una corsa che ormai assomiglia più a una commedia dell'errore che a una seria competizione politica. Il Tribunale di Cagliari ha tagliato corto, bocciando gli elenchi di Forza del Popolo per la circoscrizione del capoluogo e per quella del Sulcis. Un vizio legato alla raccolta delle firme, pare. Forse un'arte più complicata di quanto si pensi, quella di raccogliere cinquemila firme, soprattutto quando non si ha un piede già nel Consiglio regionale.





Ora, mentre si attende di scoprire se i referenti di questo movimento civico opteranno per la strada del ricorso, il sipario si alza su quattro candidati: Alessandra Todde del campo largo, Paolo Truzzu per il centrodestra, Renato Soru alla guida della coalizione sarda e Lucia Chessa di Sardigna R-esiste. Un quartetto che promette di dar vita a un duello politico tutto sardo, mentre Randaccio e compagnia devono accontentarsi di un posto in platea.

Nel calderone delle elezioni regionali sarde, la trama si infittisce e, come in ogni buon dramma, ci sono quelli che restano fuori dalla scena. Maria Rosaria Randaccio, con la sua Forza del Popolo, ha dovuto abbandonare il palcoscenico per una questione di firme.