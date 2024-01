Renato Soru critica il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata: "Una specialità in negativo per la Sardegna"





Questa affermazione evidenzia una preoccupazione che le nuove norme possano alterare l'equilibrio attuale, dando alle Regioni ordinarie ulteriori competenze a scapito delle Regioni speciali, tra cui la Sardegna. Soru sottolinea inoltre le difficoltà procedurali che la Sardegna dovrebbe affrontare per aggiornare le proprie competenze statutarie: "Viceversa, la Sardegna, per aggiornare le competenze dello Statuto, avrà sempre bisogno della doppia approvazione delle Camere, ovvero lo stesso procedimento necessario per la revisione costituzionale."





L'esponente della Coalizione sarda ha espresso preoccupazione anche per le ripercussioni sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), particolarmente importanti per garantire coesione sociale e prestazioni uniformi in servizi fondamentali come istruzione, trasporti e salute. Soru critica la mancanza di un fondo perequativo nazionale, che considera essenziale per equilibrare le disparità economiche e gli svantaggi derivanti dall'insularità. «Per fare felici i governatori del nord Italia – dice Soru -, il governo Meloni è disposto a rinunciare all’unità del paese".





Qui Soru evidenzia una preoccupazione per l'unità nazionale, temendo che le politiche del governo attuale possano aumentare i divari regionali. Infine, Soru si rivolge ai parlamentari sardi, sollecitandoli a schierarsi in difesa degli interessi della Sardegna piuttosto che aderire alle linee del governo centrale: "Il loro atteggiamento servirà a chiarire cosa potrebbe succedere nei rapporti tra la Regione e lo Stato qualora vincesse il candidato del centrodestra". Nel frattempo, Soru prosegue la sua campagna elettorale, incontrando cittadini e aziende locali, dimostrando la sua volontà di restare a stretto contatto con le realtà territoriali e le esigenze della popolazione sarda.

Il candidato presidente della Coalizione sarda, Renato Soru, ha espresso una posizione critica riguardo il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, ritenendo che tale provvedimento rischi di danneggiare profondamente la Sardegna. Secondo Soru, questo disegno di legge non solo minerebbe l'attuale status speciale dell'isola, ma creerebbe una situazione di disparità a favore delle Regioni ordinarie. «Il provvedimento all’esame del Parlamento – dice ancora Soru – cancella la nostra specialità e assegna una specialità più forte alle Regioni ordinarie."