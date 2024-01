Solinas getta la spugna: La mossa astuta del Psd'Az

Questo non è un semplice cambio di rotta, è una dichiarazione di intenti, un gioco di potere che sa di saggezza e di astuzia politica. Dopo un dibattito che ha avuto più la forma di un incontro di pugilato che di una pacata discussione, emerge un documento votato all'unanimità.





Ma cosa c'è dietro? "Nell'interesse dei sardi e della Sardegna a vedere completati i percorsi di riforma e i programmi avviati", recita il documento. Parole, parole, parole. In realtà, siamo di fronte a una scelta che grida pragmatismo e acume politico. Solinas, in un atto che sembra più una raffinata mossa scacchistica che un sacrificio, si fa da parte. "Io personalmente rappresento ben poca cosa, il vero valore è questo partito, i suoi ideali e la sua storia".





Ah, la retorica! Ma in fondo, è questo il bello della politica: un teatro dove le parole sono maschere, e ogni gesto nasconde un'astuzia. Il Psd'Az non è un partito qualunque. Fondato da quei leoni della Brigata Sassari, ha nel DNA la lotta e la strategia. Si è mosso tra le alleanze con la destrezza di un felino, prima con la Dc e il Psi, poi con l'Ulivo e il centrosinistra, e ora? Ritorna al centrodestra, come un vecchio saggio che sa dove trovare il suo posto.





Nel frattempo, Italia Viva continua. L'appoggio a Soru è un altro balletto politico, con Raffaella Paita che gioca la carta della fedeltà regionale: "Avevamo dato a Renato Soru la disponibilità a sostenerlo... se fossi sarda voterei per Soru". Ah, la politica, sempre pronta a sorprenderci! In questo teatro politico, la rinuncia di Solinas e la mossa del Psd'Az sono un chiaro segnale: in politica, non si molla mai. Si cambia strategia, si adattano le vele al vento che soffia.





Ecco la lezione: la politica è arte, intrigo, passione. La Sardegna, con la sua storia di lotta e autonomia, ci regala un altro capitolo di questa affascinante narrazione. Il Psd'Az, fedele al suo spirito guerriero, si prepara a una nuova battaglia. Che lo spettacolo abbia inizio!

Ecco la politica che si fa interessante: Christian Solinas, come un matador che lascia l'arena, si ritira dalla corsa per la presidenza della Sardegna. Una mossa che sa di strategia fine e che riporta il Partito Sardo d'Azione, con i suoi gloriosi ideali autonomisti, nel caldo abbraccio del centrodestra.