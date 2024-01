M5S Sassari: Un addio amaro tra logiche politiche e tradimenti ideologici

L'annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio comunale, Maurilio Murru, dall'assessora alla Cultura, Laura Useri, e dai consiglieri Patrizia Zallu e Federico Sias. Questi quattro 'dissidenti', che hanno vissuto gli ultimi mesi con la spada di Damocle dell'espulsione pendente sul capo, hanno deciso di prendere in mano il proprio destino politico, rifiutando di piegarsi alle logiche imposte dai vertici regionali dei 5 Stelle.





La frattura si è consumata sulla questione dell'appoggio al sindaco di Sassari, Nanni Campus, e sulla scelta di non allinearsi con il Pd all'opposizione, in seguito all'ingresso del M5S nel campo largo di centrosinistra per le elezioni regionali. "Nessuno dei responsabili regionali del Movimento - aggiunge Murru - si è mai fatto vivo e non sono nemmeno riusciti a espellerci. Allora siamo noi ad andare via sbattendo la porta."





Questa ribellione, oltre a essere un atto di dissenso, pone l'accento su una questione più profonda: la crisi di identità di un Movimento che, nato come forza antisistema, sembra oggi aver abbracciato logiche politiche che lo allontanano dalle sue radici. È un addio che sa di tradimento, non solo verso un partito, ma verso un ideale e una visione politica che sembravano inattaccabili.





La scelta di Murru e compagni di fondare un nuovo gruppo consiliare rappresenta una dichiarazione di indipendenza, ma anche l'ennesimo segno di una politica frammentata e in perenne trasformazione, dove le alleanze sono effimere e i principi spesso sacrificati sull'altare delle convenienze. In questo contesto, l'assessore Useri smentisce una possibile candidatura alle regionali, mentre Murru lascia aperte le porte a speculazioni, con Radio Palazzo Ducale che lo indica come probabile candidato nella lista del Psd'Az. Una mossa che, se confermata, sarebbe l'epilogo di una storia politica che, tra colpi di scena e tradimenti, segnerà la fine del movimento antisistema pentastellato a Sassari.

Nel teatro politico di Sassari, il sipario si è chiuso su un atto che ha del paradossale: il gruppo pentastellato del Comune, con un gesto che sa di ribellione e amarezza, dice addio al Movimento 5 Stelle. Un gruppo che, come una compagnia teatrale in rottura con il proprio regista, ha deciso di scriversi un copione tutto suo, fondando "Sassari Futura".