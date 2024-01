La Lega cede su Truzzu, la svolta in Sardegna

Questa svolta politica è stata confermata dalle parole del vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, che alla Camera ha dichiarato: «Oggi si dovrebbe definire la questione» del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: «Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l’insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu».





Una dichiarazione che suona quasi come un'ammissione di sconfitta per il partito di Salvini, che ha dovuto abbandonare la proposta di riconferma del presidente uscente Christian Solinas.





Matteo Salvini, poco dopo, ha confermato questa direzione con un linguaggio che rivela una strategia più ampia: «L’unità della coalizione viene prima delle logiche di partito». Le vicende giudiziarie hanno inciso su questa decisione: il sequestro di beni appartenenti a Solinas da parte della Guardia di Finanza, a seguito di indagini per corruzione, ha probabilmente accelerato la decisione di lasciar perdere la sua candidatura.





Il rischio che l'immagine del partito fosse ulteriormente compromessa ha giocato un ruolo non trascurabile. In questo scenario, restano aperte diverse questioni. Tra queste, il futuro politico di Christian Solinas, ancora formalmente esponente del Partito Sardo d'Azione.





La sua permanenza in lizza potrebbe alterare gli equilibri, trasformandolo in una sorta di "mina vagante" del panorama politico regionale. Un altro interrogativo riguarda le compensazioni che Salvini otterrà per questo passo indietro.





Si parla di un possibile candidato presidente in Basilicata, che potrebbe scalzare il forzista Bardi, o l'approvazione di un terzo mandato per i presidenti di regione, il che significherebbe una riconferma per Luca Zaia in Veneto. In questa complessa partita a scacchi, la mossa di Salvini e della Lega sul caso Truzzu potrebbe rivelarsi una strategia lungimirante o un passo falso. Il tempo, come sempre, sarà il miglior giudice di queste scelte.

