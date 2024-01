Elezioni in Sardegna: Il nodo Solinas e l'astuzia del Centrodestra

Tuttavia, la recente notizia del suo coinvolgimento in un'indagine per corruzione, culminata con un sequestro di beni, ha scosso il panorama politico sardo e nazionale. Da via Bellerio, sede della Lega, trapelano sussurri di una resa già programmata, un cedimento alle pressioni esercitate da Fratelli d’Italia.





Quest'ultimo partito, infatti, ha schierato Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, per la presidenza della Regione. "Era una decisione presa in precedenza", si mormora nelle stanze del potere, "l'annuncio sarebbe dovuto arrivare a fine settimana". In questo contesto, l'indagine su Solinas pare quasi un pretesto per accelerare una decisione già nel forno. La posizione ufficiale dei partiti alleati si mantiene cauta e garantista: non si commenta la vicenda giudiziaria, ma si sottolinea il sospetto timing della procura. In Fratelli d’Italia, però, c'è chi sussurra che i problemi giudiziari di Solinas non erano un segreto.





E allora perché la Lega si è intestardita in una lotta con Meloni su una candidatura così traballante, sia in termini di gradimento che di opportunità? Questa è la domanda che si pongono in molti, anche all'interno del Carroccio. La strategia della Lega, finora, è stata quella di sostenere la riconferma degli uscenti. In Sardegna, in particolare, mantenere Solinas avrebbe dovuto prevenire una perdita di voti, soprattutto alla luce del 6,3% ottenuto alle Politiche grazie all'alleanza con i sardisti. Tuttavia, questo piano ora appare compromesso. Il futuro della scena politica regionale si fa nebuloso.





Con Solinas prossimo ad un inevitabile ritiro e Fratelli d’Italia che sventola sondaggi a favore di Truzzu, la domanda è: come evolverà la situazione? Forza Italia, nel frattempo, blindando il proprio candidato in Basilicata, sembra non volersi districare da questa matassa politica. Anche in Piemonte e Umbria, la posizione degli uscenti si rafforza, lasciando la Lega a contemplare il prezzo di un passo indietro forzato.





Le elezioni regionali in Sardegna diventano così un campo di battaglia non solo per il potere locale, ma anche per il futuro equilibrio del centrodestra italiano. La mossa di Fratelli d’Italia, l'indagine su Solinas, e le reazioni degli alleati delineano un affresco politico complesso, dove ogni gesto e ogni decisione si intrecciano in una partita a scacchi dove la posta in gioco è il controllo di una regione cruciale.

Nelle intricate vicende politiche della Sardegna, emerge un rebus che, seppur avvolto in un manto di ambiguità, ora sembra dirigersi verso una risoluzione più lineare. La figura centrale di questo intricato scenario è Christian Solinas, il governatore uscente dell'isola, membro del Partito sardo d’Azione e sostenuto nella rielezione dalla Lega.