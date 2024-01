Solinas al TG1: "Indagine e tempismo sospetti, atti coperti da segreto violati"

Il presidente pone l'accento anche sulla questione della riservatezza degli atti investigativi, che, essendo in fase di indagine, dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio. Solinas denuncia che questi atti, invece, "sono in possesso di tutti i media, i giornali e le televisioni e circolano liberamente", una situazione che, a suo dire, contravviene ai principi di uno Stato di diritto e di una democrazia matura. Le parole di Solinas si tingono di amarezza quando parla di subire "per l'ennesima volta" queste dinamiche, definendo le accuse come un "teorema indimostrato e indimostrabile costruito pervicacemente dalla polizia giudiziaria".





Un'affermazione forte, che pone l'accento sulla tensione esistente tra politica e giustizia, in un contesto in cui ogni azione e ogni parola possono avere ripercussioni significative sulla scena pubblica e sulle decisioni degli elettori. Solinas conclude l'intervista con una promessa: appena avrà l'opportunità di esporre i fatti nella loro verità, dimostrerà che la sua condotta è stata più che lecita. Un'affermazione che lascia intendere come la vicenda sia tutt'altro che conclusa e come il presidente uscente sia deciso a difendere la propria posizione e reputazione.





L'intervista di Solinas al TG1 è quindi non solo una difesa delle proprie azioni, ma anche un attacco a quello che percepisce come un uso strumentale della giustizia in un momento cruciale per la sua carriera politica. Un capitolo che aggiunge ulteriori elementi di riflessione e dibattito nel contesto politico sardo e nazionale.

Nel fervore pre-elettorale, il presidente uscente della Sardegna, Christian Solinas, ha fatto sentire la sua voce in un'intervista esclusiva al TG1, sottolineando una serie di circostanze che, a suo avviso, gettano ombre sulle indagini della Procura di Cagliari riguardanti una compravendita di una sua proprietà. Solinas ha messo in evidenza due aspetti che ritiene inquietanti: il primo è il "tempismo" con cui si sviluppa l'indagine, proprio mentre si decide il candidato presidente unitario del centrodestra e a soli quattro giorni dalla presentazione delle liste. Un timing che, secondo Solinas, non può essere considerato casuale. Ma non è tutto.