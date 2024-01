Ultimatum di Alessandra Zedda al Centrodestra in Sardegna: "Chiarezza o corro da sola"

"L'appello di Paolo Truzzu rappresenta certamente un segnale importante, ma ribadisco che il progetto di 'Anima di Sardegna' è ancora in campo: entro domani, al massimo, il centrodestra dovrà dare un segnale concreto di unità, o faremo le nostre valutazioni. Anche verso una corsa in solitaria? Assolutamente sì", proclama Zedda, sfidando apertamente le dinamiche interne al centrodestra, dove si consuma un duello tra Paolo Truzzu e Christian Solinas. Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato dal tavolo sardo di centrodestra, aveva tentato di riavvicinare Zedda alla coalizione: "Ad Alessandra dico: il tuo percorso politico, all'insegna della coerenza, parla chiaro. Perciò, anche nel rispetto della tua storia, il tuo posto è con noi. Una candidatura in solitudine si trasformerebbe in un indiretto favore all'ibrida coalizione rosso-gialla, che ha individuato la Sardegna come inconsapevole 'cavia' dell'esperimento campo largo". Zedda, pur apprezzando le parole di Truzzu, non si lascia ammansire facilmente: "C'è da parte mia la disponibilità a trattare l'ipotesi di un 'ritorno' nella coalizione, ma non oltre la giornata di domani.





Ora serve un'accelerata e una risposta agli elettori del centrodestra, e confido che nelle prossime ore si definisca la situazione. In quel caso ci saremo". Tuttavia, la posizione di Zedda rimane ferma: "La candidatura della lista 'Anima di Sardegna', con l'indicazione 'Alessandra Zedda presidente', è in campo. Nelle ultime ore non ci sono state novità rilevanti nell'alveo del centrodestra, e l'unità che auspicavo non è stata raggiunta". La sua apertura al dialogo per l'unità della coalizione non esclude un ritorno sui suoi passi, ma Zedda non è disposta a compromessi che stravolgano il suo progetto politico e civico. Infine, un chiaro messaggio a Forza Italia e al suo ruolo nelle regionali: "Ho sperato che il mio partito potesse svolgere un ruolo guida in Sardegna, questo non è successo. Direi che c'è poco da aggiungere...".





Parole che risuonano come un campanello d'allarme per il centrodestra, un richiamo a rivedere strategie e alleanze in vista delle elezioni regionali. In questa partita a scacchi politica, Zedda si posiziona come una regina pronta a muovere la sua mossa decisiva. Resta da vedere se il centrodestra saprà rispondere a questo ultimatum, o se si troverà a fronteggiare una sfida inaspettata dalla sua stessa ex alleata.

