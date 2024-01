Paolo Truzzu: "Sardegna al centro del dibattito nazionale per motivi sbagliati"

"Avrei fatto a meno di vedere la Sardegna al centro del dibattito nazionale in questi giorni, dovrebbe entrarci per altre questioni", ha dichiarato Truzzu alle telecamere Rai di Agorà. Il centrodestra è ancora in fase di stallo sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione, con il governatore uscente Christian Solinas che non sembra intenzionato a cedere il passo.





Nel frattempo, il Psd'Az, fedele al proprio sostegno a Solinas, mantiene la sua posizione in attesa di risoluzioni. La situazione si fa sempre più pressante, con i Sardisti che tengono aperta in seduta permanente la direzione nazionale del partito. Il consiglio direttivo è convocato entro venerdì per una decisione definitiva sulla campagna elettorale, considerando che la finestra per la presentazione delle candidature si apre domenica mattina.





L'attenzione si sposta anche sul consiglio dei ministri, previsto per questo pomeriggio alle 18. Sebbene il caso sardo non sia formalmente all'ordine del giorno, non è escluso che i tre leader nazionali possano discutere della situazione in Sardegna a margine dell'incontro. Truzzu, con il suo commento, pone l'accento su una questione importante: la Sardegna dovrebbe essere al centro dell'attenzione per motivi più costruttivi e non per le incertezze politiche che stanno caratterizzando questo periodo pre-elettorale. Un pensiero che riflette un senso di responsabilità verso l'isola e i suoi cittadini.

In un periodo di intensa attività politica, Paolo Truzzu, candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari, esprime una certa amarezza sulla situazione politica della Sardegna.