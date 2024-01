Regionali in Sardegna: Pressione su Solinas per un passo indietro, simboli presentati e strategie in atto





Al centro delle attenzioni c'è il presidente uscente, Christian Solinas, e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in una situazione di stallo che mette alla prova l'unità della coalizione. La Lega, impegnata a sciogliere il nodo Sardegna durante il Consiglio federale a Milano, lascia il Partito sardo d'Azione in un'attesa carica di suspense.





Il Psd'Az, mantenendosi distante dai riflettori, si prepara a definire la propria posizione tra domani e mercoledì, sotto la pressione dei leader nazionali della coalizione. Nel frattempo, emerge la strategia del partito dei Quattro mori che presenta il suo simbolo storico senza indicare un candidato, mentre la neonata Lista Solinas presidente mette in evidenza il nome del presidente uscente, suggerendo così un possibile scenario. La questione centrale resta la ricandidatura degli uscenti, supportata dal Psd'Az, a meno che non emergano solide motivazioni politiche. Anche la Lega, a livello nazionale, si trova a dover bilanciare gli interessi interni, soprattutto in vista delle amministrative di giugno. Il Partito Liberale Italiano, presentandosi in un patto federativo con la lista Alleanza Sardegna, sostiene Paolo Truzzu e lancia un appello per una ricomposizione unitaria all'interno del centrodestra.





"Riteniamo che tutti i partiti, Psd'Az incluso, troveranno un accordo comune su questa linea," afferma un portavoce del Pli, sottolineando l'importanza del buon senso e dell'interesse per il bene dei sardi. Parallelamente, Fratelli d'Italia rinnova il proprio appello per l'unità, un messaggio veicolato sia da Paolo Truzzu che dalla coordinatrice regionale e senatrice del partito, Antonella Zedda. Quest'ultima, fiduciosa, si è espressa in favore dell'unità durante il deposito del contrassegno del partito, che porta il nome della Premier Giorgia Meloni. La situazione si complica con Alessandra Zedda, ex vice presidente della Giunta regionale e membro di Forza Italia, che ha presentato il simbolo della sua lista "Anima di Sardegna", confermando la volontà di proseguire la corsa come indipendente.





Tuttavia, Truzzu non esclude la possibilità di un suo ritorno nella casa storica del centrodestra, a patto che ci sia un'unità di intenti e strategie all'interno della coalizione. La situazione in Sardegna rimane fluida, con le alleanze e le candidature ancora in fase di definizione. Il Psd'Az gioca un ruolo cruciale in questo scenario, potendo influenzare l'equilibrio di potere all'interno del centrodestra. Mentre i partiti si preparano per la corsa elettorale, resta da vedere se riusciranno a trovare una sintesi che unisca e soddisfi tutte le parti coinvolte, mantenendo al contempo l'obiettivo di servire al meglio gli interessi dei cittadini sardi.

