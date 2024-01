Renato Soru e la Visione Sociale per la Sardegna: "Dare un futuro a chi pensa di non averlo più"

La regione Sardegna, come sottolineato dallo stesso Soru, non sta spendendo efficacemente le sue risorse in politiche sociali. "La Regione Sardegna oggi è tra le Regioni italiane che spendono di più nelle politiche sociali, ma non lo sta facendo nel migliore dei modi e lo abbiamo visto soprattutto in quest'ultima legislatura". Parole che rivelano una realtà inquietante, dove il denaro scorre a fiumi, ma senza nutrire la terra che più ne ha bisogno. Soru non si ferma qui. La sua visione va oltre la mera critica, abbracciando una prospettiva più umana, più vicina al cuore degli individui. "Invece dobbiamo tornare ad avere a cuore la possibilità di dare un futuro a quelle persone che pensano di non averlo più: queste per me sono le politiche sociali". Questa frase, pronunciata durante l'incontro a Oristano, tocca le corde più profonde di ciò che significa essere una comunità.





Il candidato poi pone l'accento sui cambiamenti nei bisogni della popolazione, sottolineando come la crescita demografica e i miglioramenti nelle cure mediche abbiano portato a nuove sfide, come la solitudine e la violenza. La sua soluzione? Una pianificazione locale delle politiche sociosanitarie, basata su un'analisi mirata dei bisogni e su una collaborazione fra sistemi regionali e autonomie locali. Ma Soru non trascura nemmeno il settore dell'educazione. Definisce la dispersione scolastica come un sintomo di una più ampia dispersione sociale, sottolineando l'importanza della scuola non solo come istituto di istruzione, ma come fulcro di crescita culturale e di comprensione del proprio ruolo nella comunit à. "L'abbandono scolastico non è solo abbandono scolastico: la dispersione scolastica è dispersione sociale. La scuola è importante perché non è solamente il momento dell'istruzione per un lavoro, ma è soprattutto il momento di crescita culturale, di comprensione di se stessi, delle proprie potenzialità, del proprio talento, delle proprie passioni ma anche del proprio ruolo in una comunità". Parole che echeggiano come un monito, un richiamo all'azione. In questo scenario, la figura di Soru emerge non solo come quella di un politico, ma come un visionario, un uomo che si fa carico delle preoccupazioni e delle aspirazioni di una terra ricca di storia e di cultura, ma troppo spesso trascurata dai giochi di potere nazionali.





Egli intende ridare voce a chi sembra averla perduta, proponendo soluzioni innovative e attente al tessuto sociale. Soru, dunque, non si limita a denunciare le carenze dell'attuale giunta, ma pone le basi per una rinnovata politica sociale che possa realmente incidere nella vita dei sardi. Un approccio che appare tanto necessario quanto rivoluzionario in un contesto in cui le parole spesso prevalgono sui fatti. In conclusione, la candidatura di Renato Soru alla presidenza della Regione Sardegna segna un momento di potenziale svolta per l'isola. Le sue parole non sono solo un programma elettorale, ma un invito a ripensare il modo in cui la politica può e deve occuparsi del sociale. Un futuro diverso per la Sardegna sembra non solo possibile, ma a portata di mano, a patto che ci sia la volontà di ascoltare e di agire. Un messaggio, insomma, che va oltre la politica: un invito a credere nuovamente nella possibilità di un futuro migliore.

La Sardegna si ritrova oggi al bivio di una scelta cruciale. Una scelta che non riguarda soltanto le politiche ordinarie, ma il cuore stesso delle sue politiche sociali. Renato Soru, candidato alla presidenza della Regione, ha colto questa sfida con una promessa audace: "dare un futuro a chi pensa di non averlo più". Un'affermazione che suona come un rintocco di speranza in un mare di politiche sociali mal gestite.