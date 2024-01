La mossa di Soru: Cercare una mediazione con Todde

Il richiamo all'unità, un coro ormai stonato nella politica sarda, riecheggia di nuovo, questa volta con un'offerta: trovare una 'persona terza' che rappresenti tutti. Un'idea tanto nobile quanto utopica, data la natura del gioco politico. In un incontro a Nuoro, Soru si dipinge come l'artefice dell'unità, un quasi sacrificio personale per il bene superiore della Sardegna. 'Il mio io l'ho messo da parte', proclama, quasi aspettandosi un applauso per la sua umiltà scenica. Ma l'ex fondatore di Tiscali non è nuovo a queste mosse: la sua carriera è un intreccio di successi aziendali e sconfitte politiche, un mosaico che riflette la complessità e le contraddizioni della Sardegna stessa.





L'appello a Todde suona come una sfida, un invito a un confronto pubblico per dimostrare chi veramente vuole l'unità e chi no. Un gioco di potere mascherato da ricerca di consenso, tipico di una politica che sembra più interessata a sé stessa che al bene dell'isola. Soru parla di trovare una persona di 'riconosciuta capacità, lealtà, onestà, altruismo e generosità', una lista di virtù tanto esigente da sembrare quasi una presa in giro. In conclusione, Soru gioca la sua carta, attendendo la mossa di Todde. La politica sarda si trova ancora una volta in bilico, tra il desiderio di unità e la realtà di un terreno politico frammentato. 'Mettiamo da parte l'io', dice Soru, ma nel teatro della politica, l'io è sempre il protagonista, anche quando si nasconde dietro le quinte.

Renato Soru, ex governatore della Sardegna, in una mossa che sembrerebbe una sincera offerta di pace, ha lanciato un appello a Alessandra Todde. 'Facciamo un passo indietro', sembra dirci Soru, mentre i manifesti della sua campagna osservano la scena dalle pareti dell'isola.