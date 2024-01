Solinas raduna il Psd'Az: Gioco di potere per la candidatura in Sardegna

Solinas, con la freddezza di un generale che prepara la battaglia, ha convocato per domani pomeriggio a Cagliari la direzione nazionale del Psd'Az. All'ordine del giorno: analisi della situazione politica e strategie da adottare. La riunione, che si terrà nella sede nazionale di viale Regina Margherita, potrebbe delineare le future mosse di Solinas in un panorama politico che pare sempre più simile a un labirinto. Mentre Roma sembra vacillare tra il sostegno a Solinas e l'orientamento verso Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e pupillo di Giorgia Meloni, il Psd'Az si trova in una posizione cruciale. Il partito ha già chiarito che senza unanimità la candidatura di Truzzu non può rappresentare l'intero centrodestra. Un messaggio che suona come una dichiarazione di indipendenza, ma anche come una strategia di pressione. Solinas, con il sostegno dei sardisti e della Lega, sembra voler giocare la carta della continuità: "Squadra che vince non si cambia", ripetono come un mantra lui e Salvini.





Ma in politica, come nella vita, niente è mai così semplice. La riunione del Psd'Az sarà un termometro per misurare le temperature politiche e capire se Solinas riuscirà a mantenere la sua presa sul governo sardo, o se dovrà cedere il passo a nuove figure emergenti. In questo scenario, dove le alleanze si fanno e si disfano come in un valzer, la Sardegna aspetta di conoscere chi sarà il suo prossimo condottiero. E mentre i giochi di potere continuano, resta la domanda: chi sarà il vero vincitore in questa partita politica dove sembra che tutti vogliano danzare, ma nessuno vuole veramente guidare?

