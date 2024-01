Crippa (Lega) chiede un passo indietro di FdI su Truzzu: "Serve buonsenso"

Crippa ha evidenziato l'attesa di un tavolo di centrodestra con i leader per discutere le candidature, sottolineando che al momento non è previsto alcun incontro, ma si auspica che si possa giungere a una soluzione. "Per noi il candidato presidente in Sardegna rimane Solinas, perché è l'uscente," ha precisato, aggiungendo che non comprende la logica dietro la proposta di un candidato alternativo da parte del partito di maggioranza relativa, soprattutto quando questo ha amministrato nella giunta di centrodestra per cinque anni senza sollevare problemi.





Il vicesegretario ha poi messo in luce la necessità di unità nel centrodestra come valore aggiunto per vincere le elezioni, sia amministrative sia regionali. Ha espresso preoccupazione per il fatto che ritardi nella definizione dei candidati possano generare confusione tra i cittadini e compromettere la campagna elettorale. Infine, Crippa ha evidenziato come non sia opportuno ripercuotere gli equilibri e i poteri di forza delle regioni sul governo. Ha ricordato che, quando la Lega aveva il partito di maggioranza relativa, non ha richiesto la Liguria, ma ha puntato a regioni amministrate dal centrosinistra, sottolineando l'importanza di proporre i migliori candidati per vincere in queste regioni. Il dibattito sulle candidature in Sardegna riflette le dinamiche interne al centrodestra e pone in evidenza le sfide che i partiti devono affrontare per mantenere coesione e strategia unitaria in vista delle importanti scadenze elettorali.

Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, si è espresso chiaramente sulla questione delle candidature per le prossime elezioni regionali in Sardegna, sollecitando un passo indietro di Fratelli d'Italia (FdI) sulla figura di Paolo Truzzu. Secondo Crippa, la decisione di escludere Christian Solinas a favore di un candidato del proprio partito è vista come un capriccio piuttosto che una scelta motivata. "Serve buonsenso, serve un passo indietro su Truzzu," ha dichiarato Crippa, sottolineando l'importanza della continuità nella gestione regionale. Il vicesegretario della Lega ha espresso la speranza che FdI sostenga i candidati uscenti, come Solinas e Marsilio, per permettere l'avvio della campagna elettorale.