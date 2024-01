Centrodestra sardo in subbuglio: Psd'Az e FdI ai ferri corti

Con accenti di forte dissenso, l'assessore dei Trasporti denuncia la "cooptazione" di singoli consiglieri regionali, sigle prive di liste e liste di nuova costituzione, tutti con pari diritto di voto, ma senza reale peso elettorale. Moro invita a un ritorno al buon senso e a un rispetto delle regole e delle consuetudini. Dall'altra parte, Salvatore Deidda, deputato di FdI, replica con altrettanta fermezza. Deidda rinfaccia la mancanza di coordinamento nella coalizione di centrodestra durante le elezioni amministrative, ma respinge l'accusa di aver "truccato" il tavolo. Sottolinea che, a eccezione di PSd'Az e Lega, le altre forze politiche hanno chiaramente optato per Paolo Truzzu come candidato. Deidda ribadisce l'impegno di FdI nel scegliere i migliori candidati, ricordando che il partito ha sempre accettato le regole, sia quando era al 2% sia ora che raggiunge il 30%.





"Le regole non si cambiano in corsa d'opera se l'esito non è gradito", afferma, invitando a lavorare uniti per il bene della comunità e a lasciar perdere le polemiche. In questa intricata scacchiera politica sarda, le mosse dei due partiti delineano un quadro di tensione e incertezza, con il futuro della coalizione di centrodestra appeso a un filo di dialogo sempre più sottile.

Nel teatro politico sardo, si alza il sipario su un nuovo atto di scontro all'interno del centrodestra. Protagonisti: il Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) e Fratelli d'Italia (FdI), due forze alle prese con una disputa che rischia di incrinare l'unità della coalizione. Antonio Moro, presidente del PSd'Az, ha rotto il silenzio con parole taglienti, puntando il dito contro il "tavolo regionale" convocato da Antonella Zedda, coordinatrice regionale di FdI. Moro descrive il tavolo come "truccato", un incontro "irritualmente convocato" e "pessimamente gestito", le cui conclusioni sono state interpretate in modo forzato e strumentale dalla stessa Zedda.