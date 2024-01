La Lega conferma Solinas per le regionali sarde: Nessun cambio di rotta

Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, in un'intervista a Affaritaliani.it, ha riaffermato questa posizione: Solinas rimane il candidato scelto per la Sardegna, così come Cirio in Piemonte, Bardi in Basilicata e Marsilio in Abruzzo. Crippa ha messo in luce le differenze di peso politico all'interno della coalizione, enfatizzando che non tutti i partiti hanno lo stesso valore elettorale. Ha citato, ad esempio, la discrepanza tra i voti raccolti dalla Lega e dal Partito Sardi d'Azione rispetto a quelli delle liste civiche. Inoltre, ha rilevato che la narrativa su Paolo Truzzu, proposto da alcuni come candidato, non corrisponde alla realtà dei fatti e ha sottolineato che Giovanni Satta, consigliere regionale di Alleanza Sardegna, non ha espresso alcun sostegno specifico a Truzzu, contrariamente a quanto affermato da Fratelli d'Italia.





Crippa ha inoltre suggerito a Fratelli d'Italia di concentrarsi sul presentare i propri candidati migliori nelle regioni attualmente governate dal Centrosinistra, anziché contestare le scelte degli uscenti del Centrodestra. Ha concluso affermando che Fratelli d'Italia, avendo già la carica di presidente del Consiglio, dovrebbe valorizzare questa posizione per mantenere l'unità della coalizione, anziché puntare su cariche regionali.

La Lega, tramite una dichiarazione dell'ufficio stampa, ha ribadito con fermezza il proprio sostegno a Christian Solinas come candidato presidente per le prossime elezioni regionali in Sardegna. Smentendo le voci di un possibile ripensamento, il partito ha sottolineato la solidità del progetto condiviso con l'intero centrodestra, un progetto che ha riscosso successi sia a livello nazionale che regionale.