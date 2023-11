PD sardo tra alleanze e strategie: La corsa di Todde verso le Regionali 2024

Comandini enfatizza l'importanza di un dibattito incentrato sulle idee e i programmi: "Non c'è alcuna chiusura nei confronti di Renato Soru o di altri", afferma, sottolineando che il dialogo deve essere costruttivo e orientato verso obiettivi comuni. La questione dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, criticata da Soru, rappresenta un punto nevralgico. Comandini riconosce la diffidenza iniziale del PD verso un movimento inizialmente antipartitico, ma nota una trasformazione significativa nel corso degli anni, soprattutto sotto la guida di Giuseppe Conte.





"L'alleanza ce la impone la situazione e il sistema elettorale attuale", chiarisce Comandini, aggiungendo che questa partnership è necessaria non solo in risposta alla situazione regionale, ma anche come un contrappeso al governo Meloni a livello nazionale. Il segretario del PD sottolinea l'importanza del dialogo e della responsabilità nella costruzione di un progetto comune, affermando che la fase programmatica è attualmente guidata dal PD. "La diffidenza viene superata attraverso la responsabilità, il dialogo e soprattutto con la fase programmatica", conclude Comandini, evidenziando la necessità di un'azione unita per evitare un dominio prolungato del centrodestra nella politica regionale e nazionale.

Nel complicato labirinto della politica sarda, il Partito Democratico si muove con decisione verso le elezioni regionali del 2024. Il segretario del PD sardo, Piero Comandini, in una recente conferenza stampa, ha ribadito il sostegno del partito alla candidatura di Alessandra Todde, delineando così un percorso chiaro e inequivocabile: "La nostra candidata è Alessandra Todde, l'abbiamo scelta attraverso un metodo democratico che è quello della politica". Questa dichiarazione arriva dopo tentativi, finora infruttuosi, di dialogo tra diverse fazioni del centrosinistra. La presenza alla festa dell'Unità di Todde e della segretaria dem Elly Schlein potrebbe offrire un'opportunità per ricucire lo strappo con figure come Renato Soru.