



I posti sono destinati ai settori informatico, economico, linguistico-umanistico e della comunicazione. Per la prima volta la ripartizione avviene su base provinciale.

La Polizia di Stato ha pubblicato quattro bandi per assumere 1.000 allievi vice ispettori con competenze specialistiche. I posti riguardano informatica, economia, lingue e discipline umanistiche, comunicazione istituzionale. Una novità riguarda la sede: per la prima volta i posti sono ripartiti su base provinciale e, quando presentano la domanda, i candidati possono indicare le province disponibili in ordine di preferenza. L’assegnazione è prevista prima dell’inizio del corso di formazione.

I posti sono così suddivisi: 300 nell’area informatica, 270 in quella economica, 230 nel settore linguistico e umanistico e 200 nella comunicazione istituzionale. Le figure selezionate porteranno nella Polizia competenze utili, tra l’altro, per affrontare le trasformazioni legate ai sistemi digitali, per le attività amministrative e contabili e per i rapporti con il pubblico.

I concorsi sono rivolti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale tra quelle ammesse dal rispettivo bando. I requisiti di studio variano dunque a seconda del settore scelto: per conoscere le classi di laurea richieste e le scadenze occorre consultare i singoli avvisi sul portale concorsionline.poliziadistato.it.

L’iter di selezione può comprendere una prova preselettiva, le verifiche fisiche — tra cui una prova di corsa —, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. Chi risulterà vincitore frequenterà un corso di formazione retribuito della durata di un anno.

La selezione punta così a reclutare profili diversi, con percorsi universitari mirati, per inserirli nel ruolo dei vice ispettori della Polizia di Stato. Per chi possiede i requisiti, il primo passo è leggere con attenzione il bando relativo alla propria area: è lì che sono indicati titoli ammessi, modalità di partecipazione e termini per presentare la domanda.