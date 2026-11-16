Domenica 22 novembre i bambini pianteranno nuovi alberi. In programma anche un momento di riflessione sulla violenza contro le donne.

ALGHERO – A Sa Segada la cura degli alberi incontrerà il ricordo delle vittime di violenza. Domenica 22 novembre il Comitato di Borgata di Sa Segada e Tanca Farrà organizza la sesta Giornata dell’Albero, con attività per bambine, bambini e famiglie.

Il programma comincia alle 10 con la Santa Messa e l’apertura delle iscrizioni gratuite per partecipare alla piantumazione. Alle 11, durante l’inaugurazione alla presenza delle autorità, è previsto un momento di riflessione sulla violenza contro le donne, a pochi giorni dalla ricorrenza internazionale del 25 novembre.

Il legame tra le due iniziative risale al 2023, quando a Sa Segada fu installata una panchina rossa in memoria delle vittime. Nella stessa giornata oltre 200 bambini adottarono e misero a dimora altrettanti alberi, ciascuno riconoscibile da una targhetta con il nome del piccolo custode.

Dopo l’inaugurazione si terrà il laboratorio immersivo «Intorno all’Albero», condotto dalla pedagogista Monia Satta di Akroasis APS. Per tutta la giornata saranno disponibili anche i giochi di società a tema «Giochiamo con la natura!», ideati dal game designer Giovanni Correddu. Il programma comprende inoltre gonfiabili e altre attività per le famiglie.

Alle 13.30 il Comitato preparerà il pranzo. La prenotazione è obbligatoria al numero 379 226 1857. Il menù costa 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Dalle 16.30 sono previsti il Nutella Party e le castagne arrosto.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, di Forestas e del Parco regionale di Porto Conte.