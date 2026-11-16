Turismo accessibile, Santoro (UICI Sassari): «Una città accessibile vale di più»

Il presidente dell’UICI di Sassari richiama il valore dell’accoglienza senza barriere e cita le esperienze avviate ad Alghero e Santa Teresa di Gallura.

Una città accessibile è una città nella quale le persone possono muoversi e partecipare alla vita dei luoghi con maggiore autonomia. È il tema al centro dell’intervento di Francesco Santoro, presidente della sezione territoriale di Sassari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e delegato regionale dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Santoro parla da persona non vedente e da rappresentante dell’associazione, e lega l’accessibilità turistica alla qualità dell’accoglienza.

«Avvicina tutte quelle persone che cercano conforto attraverso l'accesso facile. In quel conforto c'è la disabilità, certo. Ma c'è molto di più. C'è la famiglia, c'è chi è anziano, c'è chi ha solo bisogno di sentirsi previsto e al sicuro», afferma Santoro. Per rendere l’idea, parte dalla propria esperienza personale. «Io non vedo. Lo dico con delicatezza, come si dice una cosa che fa parte di me da sempre. E forse proprio per questo, da sempre, ho cercato di far vedere. Far vedere che quando un luogo è davvero accessibile, diventa più comodo per tutti. E la comodità, oggi, è il nuovo modo di accogliere».

Santoro richiama quindi il lavoro svolto dalla sezione UICI di Sassari in diversi centri del territorio. Tra gli esempi indica Alghero e Santa Teresa di Gallura, dove, afferma, l’associazione ha contribuito a promuovere percorsi e buone pratiche. «Non parliamo solo di Alghero. Come UICI Sassari abbiamo contribuito a creare percorsi e buone pratiche anche a Santa Teresa di Gallura e in altri Comuni del territorio, dimostrando che quando c'è volontà, l'accessibilità si può fare. E funziona».

Nel suo intervento il presidente UICI insiste anche sulle ricadute economiche. Sostiene che un’accoglienza accessibile possa ampliare il pubblico di una destinazione, includendo persone con disabilità, familiari e visitatori anziani. A sostegno del ragionamento cita la Spagna e il rapporto TUR4all Travel. «Non parlo solo di un diritto. Parlo anche di un ritorno economico, ormai appurato. Basta guardare nazioni come la Spagna, oggi prima in Europa per turismo accessibile secondo il rapporto mondiale TUR4all Travel. Ha costruito spazi di percorrenza e di accoglienza davvero accessibili, e per questo attira ogni anno migliaia di persone con le proprie famiglie. Persone che scelgono dove sentirsi libere. Libere di non dover sempre chiedere. Di non dover sollevare la mano per ogni passo».

L’accessibilità, nella sua prospettiva, riguarda anche l’organizzazione concreta degli spazi: poter entrare, orientarsi e usare i servizi senza dover chiedere aiuto a ogni passaggio. Santoro guarda con favore all’attenzione che il tema sta ricevendo ad Alghero e invita a trasformare incontri e progetti in esperienze fruibili.

«Una città accessibile non costa di più. Vale di più. Anche economicamente. Oggi vedo che ad Alghero questo tema sta crescendo. Nascono incontri, nascono percorsi. È un segnale importante. Credo che ora sia il momento più bello: trasformare l'interesse in esperienza».

«Perché l'accessibilità vera è semplice. È quando non devi chiedere se puoi entrare. Puoi entrare. Alghero ha già tutto. La sua bellezza è lì. L'accessibilità è il modo più gentile per farla arrivare a tutti».

Francesco Santoro è presidente della sezione territoriale di Sassari dell’UICI e delegato regionale dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.