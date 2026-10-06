Alghero, due auto a fuoco nella notte: indagini in via Cravellet e via Foradada

Intervento dei vigili del fuoco per impedire che le fiamme raggiungessero altri veicoli. Auriemma invita la comunità a interrogarsi sulla sicurezza in città.

ALGHERO – Due automobili a fuoco nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre, in via Cravellet e in via Foradada. Le prime notizie riferiscono di incendi divampati quasi contemporaneamente, in due strade vicine. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno contenuto le fiamme evitando che raggiungessero altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Restano da chiarire le cause dei roghi e l’eventuale presenza di un legame tra i due episodi.

Sull’accaduto è intervenuto Alessio Auriemma, esponente di Fratelli d’Italia ad Alghero, con una riflessione pubblicata sui propri canali social: «Le auto incendiate in queste ore ad Alghero non possono che lasciare perplessità e preoccupazione. La nostra città non è abituata a episodi di questo genere. È il momento che tutta la comunità si raccolga, con responsabilità, e si interroghi su quanto sta accadendo. Serve fare piena luce sui fatti.»

Il tema della sicurezza era già tornato all’attenzione della città nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento di un ordigno artigianale nella zona di Carrabuffas, lungo il rettilineo della circonvallazione di Valverde. La notizia, diffusa il 3 ottobre, riferiva dell’intervento della polizia e degli artificieri e dell’apertura delle indagini. Le informazioni disponibili non consentono di collegare quel ritrovamento agli incendi di questa notte.

Per i due roghi si attendono gli esiti degli accertamenti, che dovranno stabilire se si tratti di incendi dolosi, cioè appiccati volontariamente, e individuare eventuali responsabilità.