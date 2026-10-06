Alghero, Alberto Pellai all’Alguer Family Festival per un incontro su infanzia e digitale

Domenica 11 ottobre, alle 16, la Chiesa della Mercede di Alghero ospita l’incontro “Allenare alla vita reale: come proteggere la mente dei bambini nell’era digitale”. L'appuntamento, inserito nella settima edizione dell’Alguer Family Festival, è condotto dal medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai.

Il dialogo è rivolto in particolare a genitori, docenti ed educatori della fascia 0-6 anni. L'analisi si concentra sugli strumenti pratici per accompagnare i più piccoli nella crescita, definendo un rapporto equilibrato con i dispositivi digitali e preservando le esperienze fondamentali della vita reale, come le relazioni, il gioco, la scoperta e lo sviluppo dell'autonomia.

L'evento rientra nella sezione dedicata allo studio e alla formazione della comunità educante all'interno del cartellone del festival. L'organizzazione è curata dalla Libreria La Labirinto, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, Logout Livenow s.r.l. e l’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero.

La partecipazione all'incontro è gratuita, previa prenotazione obbligatoria attraverso l'apposito modulo online.