Regione Sardegna, i sindacati denunciano la Direzione del Personale: violati diritti e tutele contrattuali

Cisl Fp, Uil Fpl, Fesal e Clares denunciano la violazione delle norme contrattuali e delle prerogative sindacali da parte della Direzione Generale del Personale della Regione Sardegna. La contestazione unitaria scaturisce dal diniego opposto all'applicazione delle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi nazionali e regionali.

Cisl Fp, Uil Fpl, Fesal e Clares denunciano la violazione delle norme contrattuali e delle prerogative sindacali da parte della Direzione Generale del Personale della Regione Sardegna. La contestazione unitaria scaturisce dal diniego opposto all'applicazione delle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi nazionali e regionali.