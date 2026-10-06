Regione Sardegna, i sindacati denunciano la Direzione del Personale: violati diritti e tutele contrattuali

Cisl Fp, Uil Fpl, Fesal e Clares denunciano la violazione delle norme contrattuali e delle prerogative sindacali da parte della Direzione Generale del Personale della Regione Sardegna. La contestazione unitaria scaturisce dal diniego opposto all'applicazione delle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi nazionali e regionali.
L'accusa mossa all'amministrazione è di voler far prevalere delibere di Giunta e atti amministrativi secondari sulle leggi nazionali e sulla contrattazione collettiva vincolante. Su questo punto, le segreterie regionali precisano: «Siamo di fronte a un'aberrazione giuridica che scardina l'intero sistema delle Relazioni Sindacali all'interno della Regione Sardegna». E aggiungono: «Cancellare con un colpo di spugna burocratico norme contrattuali chiare e di garanzia è un fatto di una gravità inaudita. Queste tutele sono il frutto di anni di storiche battaglie e conquiste sindacali, nate proprio per difendere la libertà di rappresentanza di tutti i lavoratori».
Il segretario generale della Cisl Fp Sardegna, Massimo Cinus, interviene sulla gestione burocratica della vicenda: «I Contratti collettivi si applicano, non si interpretano.Una delibera o una circolare interna non possono in alcun modo precarizzare o cancellare un diritto soggettivo perfetto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. Le prerogative sindacali non sono concessioni discrezionali o posizioni di libero arbitrio lasciate alla burocrazia, ma norme imperative poste a presidio dell'autonomia stessa del mandato di rappresentanza sindacale».
Le organizzazioni sindacali hanno inviato una formale diffida alla Direzione Generale del Personale per chiedere l'immediata revoca del provvedimento. In assenza di risposte, le sigle annunciano lo stato di agitazione di tutto il personale e il ricorso alle vie giudiziarie per condotta antisindacale, con contestuale segnalazione alla Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione per l'accertamento del danno erariale e della responsabilità dirigenziale in solido.