Cagliari, il monologo "Polvere" di Piero Murenu in scena allo Spazio Off

Sabato 10 ottobre, alle ore 20, lo Spazio Off Artisti Fuori Posto di via Chiara Lubich 32 a Cagliari ospita lo spettacolo "Polvere". Il monologo, scritto e interpretato da Piero Murenu e prodotto dalla compagnia Artisti Fuori Posto, apre la programmazione di Impronte.

L'opera teatrale affronta il tema della diffusione dell'eroina nella Cagliari degli anni Ottanta analizzata attraverso lo sguardo di un bambino. Il testo nasce da un lavoro di ricerca che unisce i ricordi personali dell'autore alle storie di altri giovani cresciuti nel medesimo periodo, ricostruendo l'ingresso della tossicodipendenza nelle dinamiche familiari. La narrazione ripercorre le strade del capoluogo e i suoi quartieri storici, facendo da sfondo alle vicende narrate tra Stampace, la Marina, Villanova e Castello.

L'accesso allo spettacolo prevede un biglietto intero di 10 euro e un ridotto di 8 euro. Le prenotazioni sono gestite tramite il numero 3938256330 e l'indirizzo email info@artistifuoriposto.com.