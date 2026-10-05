Trovato un ordigno artigianale ad Alghero, artificieri al lavoro





ALGHERO – Un ordigno artigianale, con alcuni fili visibili all'esterno, è stato rinvenuto nella zona di Carrabuffas, alla periferia di Alghero. Il ritrovamento è avvenuto lungo il rettilineo della circonvallazione di Valverde e ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i primi accertamenti. Secondo le informazioni disponibili, il materiale rinvenuto sarebbe di natura esplosiva e per questo è stato richiesto l'intervento degli artificieri, gli specialisti chiamati a mettere in sicurezza e neutralizzare ordigni potenzialmente pericolosi.

Nel frattempo la Polizia Locale ha delimitato l'area, impedendo l'accesso alla zona interessata dalle operazioni. Gli artificieri procederanno a far brillare in condizioni controllate il materiale esplodente. Resta invece tutta da chiarire la storia dell'ordigno: chi lo abbia collocato, quando e con quale finalità. Sono gli interrogativi sui quali nelle prossime ore lavoreranno le forze dell'ordine. Per il momento, dunque, il dato certo è il ritrovamento e l'intervento degli specialisti. Sul resto saranno gli accertamenti investigativi a dover ricostruire circostanze e responsabilità, evitando conclusioni premature davanti a un episodio che, per la sua stessa natura, richiede prudenza.