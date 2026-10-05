Alghero, uomo accoltellato all'addome: il Questore di Sassari dispone la chiusura di un locale.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero hanno rintracciato e deferito all'Autorità Giudiziaria un uomo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le ipotesi accusatorie, l'indagato avrebbe ferito un'altra persona con un'arma da taglio nei pressi di un esercizio pubblico della città.

Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione del personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero, struttura in cui la vittima si è presentata autonomamente riportando gravi lesioni addominali. L'attività investigativa, condotta dall'Ufficio Controllo del Territorio, dalla Squadra di Polizia Giudiziaria e dalla Polizia Scientifica, ha permesso di ricostruire la presunta dinamica dei fatti e di identificare il sospettato in tempi brevi.

Durante gli accertamenti, le forze dell'ordine hanno rilevato che nessuna delle persone presenti all'esterno del locale al momento dell'aggressione ha allertato i soccorsi sanitari o contattato il 112. I successivi controlli preventivi effettuati dalle Volanti hanno documentato come l'esercizio commerciale costituisse un abituale punto di ritrovo per individui gravati da precedenti penali e di polizia.