Alghero, forbici durante una lite: un ferito in terapia intensiva, un uomo denunciato

Una lite nei pressi di un bar, poi un uomo ferito all’addome e ricoverato in terapia intensiva. Secondo la ricostruzione diffusa dalla Polizia, l’altro partecipante alla discussione avrebbe usato un paio di forbici per colpirlo. Il ferito è in prognosi riservata.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti per i primi rilievi. Da lì è cominciato il lavoro con i colleghi della Polizia giudiziaria del commissariato di Alghero: raccolta degli elementi disponibili, ascolto dei testimoni e ricerche proseguite durante la notte. Nelle prime ore del mattino gli investigatori hanno identificato l’uomo che ritengono coinvolto nel ferimento.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato omicidio. L’accusa indica la gravità con cui gli investigatori valutano l’episodio; la sua responsabilità resta da accertare. Il comunicato della Polizia non chiarisce che cosa abbia provocato la lite. Restano da seguire le condizioni del ferito e gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.