Villacidro, scontro tra un’auto e un trattore: muore l’agricoltore Massimo Poddesu

L’uomo è stato sbalzato dal mezzo agricolo. Ferito l’automobilista, trasportato in codice rosso all’ospedale di San Gavino ma non in pericolo di vita. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’incidente.

VILLACIDRO - Un trattore, un’automobile e pochi istanti che hanno trasformato una strada alle porte di Villacidro nel luogo di una tragedia. Massimo Poddesu, agricoltore del paese, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 26 settembre dopo lo scontro tra il mezzo agricolo che conduceva e una vettura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. In seguito all’urto, Poddesu è stato sbalzato dal trattore. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

È rimasto ferito anche il conducente dell’automobile, che ha riportato una lesione alla fronte e un lieve trauma cranico. L’uomo è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di San Gavino. Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Il trasferimento è avvenuto in codice rosso per la dinamica dell’incidente. In questo caso la classificazione indica la massima prudenza richiesta dalla violenza dello scontro e dal possibile rischio di lesioni, non necessariamente una condizione disperata già accertata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area, e i carabinieri, incaricati dei rilievi. Spetterà agli accertamenti stabilire come si siano incrociate le traiettorie dell’auto e del trattore e quali circostanze abbiano provocato l’impatto.

Le prime ricostruzioni circolate nelle ore successive non sono ancora sufficienti per attribuire responsabilità. Il fatto certo, per ora, è il più doloroso: un uomo è morto mentre si trovava alla guida del proprio mezzo agricolo e un’altra persona è rimasta ferita.