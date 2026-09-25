Sassari, ripartono gli screening gratuiti dell'Avis: il 4 ottobre visite urologiche per i donatori

L'Avis Provinciale di Sassari riprende il programma di accertamenti medici gratuiti per i donatori di sangue nell'ambito del progetto "Un dono a chi dona". Domenica 4 ottobre 2026, la sede provinciale situata in S.V. Taniga San Giacomo Medas (località San Camillo) ospiterà una giornata dedicata ai controlli urologici. Le visite si svolgeranno al mattino dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Le prestazioni specialistiche previste comprendono l'esame di rene, vescica, prostata e la visita andrologica. Per accedere al servizio i donatori devono rivolgersi alla propria sede Avis comunale, che gestirà le prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa, avviata lo scorso 27 giugno con il supporto di Sardegna for You e della Fondazione di Sardegna, programma circa mille screening destinati a coinvolgere nei prossimi mesi le 36 sedi dell'Avis Provinciale.

Sulle finalità del progetto il testo diramato riporta le parole della presidenza: “Questa iniziativa rappresenta per noi un modo concreto per ringraziare chi sceglie di donare il sangue - spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -, offrendo servizi di prevenzione che permettono di monitorare il proprio stato di salute e favorire la diagnosi precoce di eventuali patologie”.

Il programma 2026/2027 prevede il coinvolgimento di medici specialisti per l'esecuzione di diverse tipologie di screening: cardiologico (visita ed elettrocardiogramma), cardiovascolare (controllo dei tronchi sovraortici, aneurisma dell’aorta addominale, insufficienza venosa e arteriosa), urologico e andrologico (inclusa uroflussometria), polmonare (con spirometria), dermatologico (mappatura nei con dermatoscopio) e tiroideo (ecografia). L'offerta sanitaria include inoltre la prevenzione femminile tramite pap test, la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto e il consulto nutrizionale.