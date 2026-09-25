Alghero, riapre il locale RedMike: nuova sala e centralino con intelligenza artificiale

Il locale RedMike di via Galileo Galilei ad Alghero, nato a fine 2023 come paninoteca, pizzetteria al taglio e faineria, ha riaperto il 20 agosto 2026 con un assetto strutturale e commerciale rinnovato. L'attività adotta il nuovo format "RedMike Pizza Burger & Grill", proponendo un menù incentrato su pizza tonda, hamburger di scottona e carne alla griglia.

I lavori di ristrutturazione hanno introdotto una cucina completamente a vista, osservabile dalla sala interna allestita con 26 coperti. L'innovazione principale riguarda il sistema di ricezione telefonica, affidato a un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale. Il software è configurato per gestire fino a 25 chiamate in contemporanea, azzerando le linee occupate, pur mantenendo attiva l'opzione per il cliente di richiedere in qualsiasi momento l'intervento di un operatore.

Il sistema di ordinazione è centralizzato sul sito web della struttura. L'utenza può optare per la consumazione ai tavoli, l'asporto tramite web app con pagamento online e ritiro in sede, oppure la consegna a domicilio gestita attraverso la piattaforma Deliveroo.

Il titolare, Michele Soddu, motiva i cambiamenti operativi: «Abbiamo cambiato tutto per rendere l'esperienza più scorrevole e veloce rispetto a prima». Sull'impatto logistico delle nuove soluzioni aggiunge: «Con la cucina a vista vedi nascere il tuo piatto, e con l'assistente al telefono nessun cliente trova più occupato».

L'attività commerciale registra sulla piattaforma Google una valutazione di 4,7 stelle, calcolata su una base di oltre 300 recensioni.