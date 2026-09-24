Cagliari, 4 milioni dalla Regione per la formazione di manutentori aeronautici: domande dal primo ottobre

L'Assessorato regionale del Lavoro, attraverso l'Aspal, ha stanziato quattro milioni di euro per finanziare la formazione di manutentori aeronautici. La misura prevede l'assegnazione di voucher individuali fino a 30 mila euro finalizzati al conseguimento della licenza europea LMA (Parte 66).

Il contributo copre i costi del percorso formativo e le spese di vitto, alloggio e viaggio per i corsi svolti fuori regione. Per presentare la domanda i candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti, risiedere in Sardegna da almeno 12 mesi continuativi, possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado e una conoscenza della lingua inglese di livello B1. Tra i requisiti figurano inoltre lo stato di disoccupazione con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) attiva e un Isee non superiore a 40 mila euro.

Sull'attivazione del bando interviene l'assessora regionale del Lavoro Desirè Manca: “Con questa misura vogliamo offrire ai nostri giovani un’opportunità concreta e di alto profilo in un settore fortemente dinamico e in continua espansione. La manutenzione aeronautica richiede competenze tecniche ad alta specializzazione, oggi straordinariamente ricercate dal mercato del lavoro a livello globale. Mettiamo in campo risorse importanti per fare in modo che le ragazze e i ragazzi della Sardegna possano accedere a percorsi di alta formazione, spesso molto onerosi, abbattendo le barriere economiche e permettendo loro di costruirsi un futuro professionale solido e qualificato”.

Le istanze dovranno essere trasmesse in modalità telematica dalle ore 10 del 1° ottobre 2026 fino alle 23.59 del 2 novembre 2026. La procedura è accessibile sulla nuova piattaforma Aspal (avvisi.aspalsardegna.it) tramite i sistemi di identità digitale Spid, Cie o Cns. Le condizioni di partecipazione e il testo integrale dell'avviso sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro.